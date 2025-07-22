رؤية عمّان تكشف لبرنامج الوكيل سبب حوادث الدهس بالباص السريع

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان، المهندس محمد الليمون، إن مشروع الباص السريع بدأ عام 2019 بأرقام متواضعة بلغت نحو 4,000 راكب يوميًا.

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وأضاف الليمون، لـ برنامج "الوكيل" عبر "راديو هلا"، أن عدد مستخدمي الباص السريع خلال عام 2024 بلغ 29 مليونًا و859 ألف راكب، مشيرًا إلى أن عدد الركاب في النصف الأول من عام 2025 وصل إلى حوالي 11 مليون راكب.



وأشار إلى أن عدد مركبات الباص السريع داخل عمان يبلغ 107 حافلات، بينما يعمل 64 باصًا في الزرقاء، في حين يوجد 144 حافلة عاملة يوميًا داخل عمّان.



وأوضح الليمون أن العدد الإجمالي لحافلات شركة "رؤية عمان" التي تشمل باص عمّان والباص السريع 365 حافلة، كما يعمل على خط عمان – مأدبا 8 حافلات.

وبين ان معظم حوادث الدهس المتعلقة بالباص السريع أظهرت الكاميرات أن المشاة كانوا منشغلين بهواتفهم أثناء عبور المسار.



وأضاف ان كاميرات الباص السريع ساعدت في تحديد الركاب المسيئين من خلال بطاقاتهم والتواصل معهم مباشرة.

ونوه الى ان جميع رحلات الباص السريع موثّقة بالفيديو والوقت وأرقام البطاقات لتجنّب أي سلوكيات مزعجة للمواطنين.