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رئيس الوزراء يبدأ اليوم زيارة إلى أمريكا ومصدر يكشف عن الملفات التي سيبحثها الرئيس

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
 
الأحد، 13-04-2025 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   يبدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية.اضافة اعلان


وأوضح مصدر لـ "الوكيل الإخباري" أن الزيارة ستتناول ملفات سياسية واقتصادية وتنموية، حيث سيتم التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة، وبحث سبل دعم البرامج التنموية والاستثمارية في المملكة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيناقش أيضًا ملفات تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ضمن جهود الأردن المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.

ولفت المصدر إلى أن اللقاءات ستشمل عددًا من كبار المسؤولين الأمريكيين.

مصدر آخر قال إن زيارة الرئيس حسان ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وستتضمن مباحثات مع مسؤولين أمريكيين حول استثناء الأردن من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إضافة إلى عقد مباحثات تتركز حول وقف إدارة ترامب للمساعدات الأمريكية للأردن التي كانت تتلقاها المملكة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية.
 
gnews

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