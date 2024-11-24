رئيس الوزراء يزور مصابي الأمن العام والحكومة تؤكد أن المجرم صاحب سجلات جرمية ومخدرات

الوكيل الإخباري- كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن رئيس الوزراء سيزور مصابي حادثة إطلاق النار على رجال الأمن العام في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان.



وقال المومني اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الاعتداء على رجال الأمن العام يعتبر عملا إرهابيا يمس الأمن الوطني ويمس كل مواطن أردني.



وأضاف أن رجال الأمن العام يقومون بتنفيذ واجبهم المقدس في حماية أمن واستقرار الأردن، لافتا إلى أن منفذ عملية إطلاق النار صاحب سجلات جرمية ومخدرات وجرى التعامل معه وفق قواعد الاشتباك.



وكانت أعلنت مديرية الأمن العام عن إصابة 3 من رجال الأمن العام أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة.

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