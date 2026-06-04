الخميس 2026-06-04 08:58 ص

رئيس لجنة بلدية مادبا: 22 عاملاً و5 آليات لمتابعة نظافة المقابر في المحافظة

رئيس لجنة بلدية مادبا: 22 عاملاً و5 آليات لمتابعة نظافة المقابر في المحافظة
رئيس لجنة بلدية مادبا: 22 عاملاً و5 آليات لمتابعة نظافة المقابر في المحافظة
 
الخميس، 04-06-2026 08:46 ص
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات أن البلدية تتابع بشكل مستمر أعمال تنظيف وصيانة المقابر في المحافظة، مشيراً إلى أن الظروف الجوية هذا العام وما شهده الربيع من كثافة في الأمطار والنباتات ساهم في زيادة انتشار الأعشاب داخل المقابر.اضافة اعلان


وأوضح جوينات عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن البلدية نفذت حملات تنظيف للمقابر خلال عيدي الفطر والأضحى، مؤكداً أن جميع المقابر في المحافظة مسورة، فيما تواصل كوادر البلدية أعمال صيانة الأبواب والأسوار بشكل مستمر.

وأضاف أن الموسم المطري والربيع الكثيف الذي شهدته المملكة هذا العام أسهما في زيادة نمو الأعشاب داخل المقابر، ما يتطلب جهوداً إضافية لإزالتها بشكل دوري، مبيناً أن 22 عاملاً من الخدمات المشتركة يشرفون على أعمال تنظيف المقابر والاهتمام بها بشكل متواصل.

وفيما يتعلق بالحشرات والزواحف، أوضح جوينات أن الرش الشامل للمبيدات بات محدوداً في العديد من دول العالم بسبب آثاره المحتملة على بعض الفئات، من بينهم المرضى والنساء الحوامل، مؤكداً أن البلدية تتعامل مع مصادر التلوث وأماكن تكاثر الحشرات بشكل مباشر للحد من انتشارها.

وتعقيباً على شكوى وردت "برنامج الوكيل" أمس الأربعاء، بشأن خروج حشرات وعقارب من المقبرة الإسلامية القديمة في مادبا، أوضح جوينات أن المقبرة تُعد من أقدم مقابر المحافظة وهي مغلقة ولا تتم فيها حالياً أي عمليات دفن، مؤكداً متابعة الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 


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