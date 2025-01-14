 
الثلاثاء 2025-01-14 11:43 ص
 

رئيس محكمة سابق يكشف عقوبة قاتل أطفاله في سيل الزرقاء

من مكان البحث عن جثتي الطفلين في سيل الزرقاء - أرشيفية
من مكان البحث عن جثتي الطفلين في سيل الزرقاء - أرشيفية
الثلاثاء، 14-01-2025 10:17 ص
الوكيل الإخباري-  كشف رئيس محكمة أمن الدولة السابق العميد المتقاعد علي مبيضين عن العقوبة التي يواجه قاتل أطفاله وملقيهم في سيل الزرقاء .اضافة اعلان


وقال مبيضين لـ "الوكيل الإخباري" بأن مثل هذه الجرائم البشعة تشهد توجيه المدعي العام تهمة القتل العمد مكرر مرتين ، حيث يمكن أن يتم الحكم من قبل القاضي على المتهم بأقصى عقوبة وهي الإعدام شنقاً .

وبين مبيضين بأن القاضي وفي حال النظر إلى ما يسمى "الأسباب المخففة" فمن الممكن أن يتم الحكم على القاتل بالأشغال المؤبدة 30 سنة.
 
gnews

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