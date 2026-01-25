رئيس محكمة سابق يكشف عن العقوبة القانونية لجريمة قتل سيدة على يد شقيقها في عمّان

وأكد مبيضين لـ"الوكيل الإخباري" أن الجاني سيُحاكم بتهمة القتل القصد وفقًا لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الأردني، والتي تنص على عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة عشرين عامًا.
وأوضح مبيضين أن تعاطي المواد المخدرة أو المسكرات أو الوقوع تحت تأثير أي مؤثر عقلي لا يُمكن أن يشكل سببًا للإعفاء من المسؤولية الجزائية، إلا في حالتين حددّهما القانون صراحة، الأولى إذا ثبت أن الجاني أُجبر على تعاطي المادة المخدرة، والثانية إذا كان الجاني قد تعاطى أي من هذه المواد الموصوفة وهو يجهل طبيعتها وتأثيرها، مؤكدًا أن الأصل في القاعدة القانونية هو محاسبة الفاعل على فعله متى توفرت أركان الجريمة بحقه.
-
أخبار متعلقة
-
قروض مشبوهة بشركة في عمان .. ومطالب بالتحقيق
-
لماذا وجّه الملك بإعادة هيكلة الجيش العربي ؟ أبو زيد يجيب
-
أمانة الشعب الأردني .. سائق تكسي يعيد مصاغًا ذهبيًا بـ 4 آلاف دينار
-
المنطقة التنموية في معان: عطل طارئ في البئر الارتوازي المغذي للروضة الصناعية
-
حادث سير بين أربع مركبات أسفل جسر سلحوب
-
انقلاب شاحنة على الطريق الصحراوي بعد سجن سواقة
-
تفجير قنبلة يدوية قديمة في منطقة خالية بمادبا
-
نشوب حريق داخل كلية الهندسة في جامعة الطفيلة التقنية - صورة