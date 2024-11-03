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رجل يطعن زوجته 5 طعنات متفرقة في عمان

دورية أمنية
دورية أمنية
الأحد، 03-11-2024 01:01 م
الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بإقدام أحد الأشخاص على طعن زوجته  أثناء تواجدهم داخل مركبة في منطقة صويلح مساء الجمعة الماضية، حيث جرى إسعاف الزوجة إلى مستشفى البشير الحكومي ووصفت حالتها بالمتوسطة، وبوشرت التحقيقات .اضافة اعلان


من جانبه أكد مصدر طبي في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله في عين الباشا إسعاف امرأة بعد وصولها إلى طوارئ المستشفى بعد تعرضها لخمس طعنات متفرقة في أنحاء الجسم .

وبين المصدر لـ "الوكيل الإخباري" بأن حالة المرأة كانت غير مستقرة ، حيث جرى إسعافها أولياً وتحويلها إلى مستشفى البشير .

 
gnews

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