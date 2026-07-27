الإثنين 2026-07-27 01:48 م

رسائل تحذيرية تجريبية تصل هواتف المواطنين - صورة

رسائل تحذيرية تجريبية تصل هواتف المواطنين - صورة
رسائل تحذيرية تجريبية تصل هواتف المواطنين - صورة
 
الإثنين، 27-07-2026 11:48 ص

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية -  بث المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صباح اليوم الإثنين رسائل تجريبية تحذيرية على هواتف المواطنين الأردنيين.

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يطلق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الاثنين، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة، سلسلة من التجارب لنظام الرسائل التحذيرية الوطني على الهواتف المحمولة في معظم محافظات المملكة التي تستمر حتى 2 آب المقبل.

 

وأهاب المركز بالمواطنين عدم القلق أو الهلع عند استلام الرسائل التجريبية، موضحا أن الرسائل التي ستصل إلى الهواتف المحمولة باللغتين العربية والإنجليزية سيرافقها تنبيه صوتي لجذب انتباه المواطنين وضمان الاطلاع عليها بشكل فوري.

 

ويشار أن نظام التنبيه والتحذير يشمل حالات الطوارئ المختلفة المرتبطة بالأزمات والكوارث والأحوال الطارئة، مثل الانجماد والغبار والضباب، وانسكاب المواد الخطرة على الطرق أو انتشار سحابة كيميائية، إضافة إلى التهديدات الاستراتيجية، مثل الزلازل والحرائق الكبرى وغيرها من المخاطر.

 
 


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