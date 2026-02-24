رسالة من الإفتاء حول المشاجرات في رمضان

وأوضح القادري في رسالته التي وجهها عبر "الوكيل الإخباري" أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديثه الصحيحة أن من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه، مشيرًا إلى أن الصيام يعلّم المسلم التحكم في الغضب والتحلي بالأخلاق الفاضلة تجاه الجميع، ويعد فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
رسالة هامة من الإفتاء حول المشاجرات في رمضان#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/izB9tS1QIc— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 24, 2026
