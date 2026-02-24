الثلاثاء 2026-02-24 03:31 م

رسالة من الإفتاء حول المشاجرات في رمضان

الوكيل الإخباري-   وجه المفتي في دائرة الإفتاء العام، علي فايز القادري، رسالة هامة للمواطنين بمناسبة شهر رمضان، حثّ فيها على الالتزام بفضائل الصيام والابتعاد عن المشاجرات وإيذاء الآخرين، مؤكدًا أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو تدريب على ضبط النفس وغرس لقيم التسامح والصبر.اضافة اعلان


وأوضح القادري في رسالته التي وجهها عبر "الوكيل الإخباري" أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديثه الصحيحة أن من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه، مشيرًا إلى أن الصيام يعلّم المسلم التحكم في الغضب والتحلي بالأخلاق الفاضلة تجاه الجميع، ويعد فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
 
 


تعبيرية

خاص بالوكيل رسالة من الإفتاء حول المشاجرات في رمضان

