رسوم النفايات والتلفزيون تثير استهجان مالكي المركبات الكهربائية

12:02 م

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الوكيل الإخباري- عبّر العديد من مالكي المركبات الكهربائية عن استغرابهم الشديد ورفضهم لوجود رسوم غير مبررة والتي فرضت مؤخراً على فواتير عدادات شحن السيارات الكهربائية. اضافة اعلان





وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن رسوم النفايات ورسوم التلفزيون أضيفت على فواتير عدادات الشحن، رغم أن هذه المركبات لا ترتبط بخدمات النفايات أو البث التلفزيوني بشكل مباشر.



وأشاروا إلى أن إدراج مثل هذه الرسوم على فواتير الكهرباء الخاصة بشحن المركبات الكهربائية يشكل عبئا ماليا إضافيا عليهم، لافتين إلى أن خاصة أن المركبات تشحن من عدادات منفصلة عن عداد المنزل ويتم تركيبها وفق شروط ورسوم تدفع للحكومة.



وتساءل أصحاب هذه المركبات عن السبب وراء ربط رسوم غير مرتبطة بالخدمة الفعلية مع فواتير عدادات مخصصة لشحن السيارات.



وطالبوا الجهات المعنية بمراجعة الآلية المعتمدة في احتساب هذه الرسوم، وإيجاد حلول عادلة تعكس طبيعة استخدام المركبات الكهربائية وتراعي التشجيع على التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بعيدا عن فرض رسوم غير مبررة.