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"رصاصة طائشة" تخترق مركبة مواطن في جرش

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الأحد، 22-09-2024 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   سقطت رصاصة طائشة على مركبة مواطن وهي مصطفة امام منزله في محافظة جرش.

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المواطن ذكر لـ"الوكيل الاخباري" ان الرصاصة أحدثت خرقاً كبيراً في زجاج مركبته الامامي ، مشيراً الى ان العناية الإلهية حالت دون وجوده وعائلته في السيارة اثناء سقوط الرصاصة، مطالبا الأجهزة الأمنية بحل هذه القضية التي باتت تؤرقهم.


وبين أن أصوات إطلاق النار بالمناسبات دائما تحدث، ولا رادع حقيقي يمنع الناس عن هذه العادة في منطقته والمناطق المجاورة.

 
gnews

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