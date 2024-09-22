"رصاصة طائشة" تخترق مركبة مواطن في جرش

الوكيل الإخباري-
المواطن ذكر لـ"الوكيل الاخباري" ان الرصاصة أحدثت خرقاً كبيراً في زجاج مركبته الامامي ، مشيراً الى ان العناية الإلهية حالت دون وجوده وعائلته في السيارة اثناء سقوط الرصاصة، مطالبا الأجهزة الأمنية بحل هذه القضية التي باتت تؤرقهم.
وبين أن أصوات إطلاق النار بالمناسبات دائما تحدث، ولا رادع حقيقي يمنع الناس عن هذه العادة في منطقته والمناطق المجاورة.
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