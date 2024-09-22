"رصاصة طائشة" تخترق مركبة مواطن في جرش

الوكيل الإخباري- سقطت رصاصة طائشة على مركبة مواطن وهي مصطفة امام منزله في محافظة جرش.

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المواطن ذكر لـ"الوكيل الاخباري" ان الرصاصة أحدثت خرقاً كبيراً في زجاج مركبته الامامي ، مشيراً الى ان العناية الإلهية حالت دون وجوده وعائلته في السيارة اثناء سقوط الرصاصة، مطالبا الأجهزة الأمنية بحل هذه القضية التي باتت تؤرقهم.