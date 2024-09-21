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رفع أسعار الدخان يعيد الأردنيين "للف الهيشي" والغليون

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-09-2024 01:35 م

الوكيل الإخباري-   ازدهرت مؤخرا تجارة الدخان العربي "الهيشي" الذي كان رائجا خلال القرن الماضي، بعدما رفعت الحكومة الضريبة الخاصة بالتدخين وضاعفتها ما انعكس على أسعار الدخان والمعسل.

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وفي جولة لـ"الوكيل الاخباري" في عدد من محال التدخين، أكد تجار  أن "الهيشي" وكل معداته اللف باتت رائجة هذه الايام، بعد رفع أسعار الدخان.

 

وأوضحوا ان سعر كيلو دخان "الهيشي" يصل إلى 15  دينارا،  وهذه كمية تكفي شهورا للمدخنين الشرهين الذين يحرقون ما يزيد على 3 باكيتات يوميا.

 

وذكر  مدخنون أن الناس بدأت بالعودة لوسائل التدخين التقليدية القديمة وعلى رأسها الغليون والهيشي، بل أن منهم بدأوا يأرجلون "التمباك".

 

 
gnews

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