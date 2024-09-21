رفع أسعار الدخان يعيد الأردنيين "للف الهيشي" والغليون

الوكيل الإخباري-
ازدهرت مؤخرا تجارة الدخان العربي "الهيشي" الذي كان رائجا خلال القرن الماضي، بعدما رفعت الحكومة الضريبة الخاصة بالتدخين وضاعفتها ما انعكس على أسعار الدخان والمعسل.
وذكر مدخنون أن الناس بدأت بالعودة لوسائل التدخين التقليدية القديمة وعلى رأسها الغليون والهيشي، بل أن منهم بدأوا يأرجلون "التمباك".
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