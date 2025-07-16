الأربعاء 2025-07-16 11:41 ص
 

رقابة الاعمار تكشف تفاصيل اخلاء بناية سكنية في ضاحية الرشيد - صور

عمارة ضاحية الرشيد
عمارة ضاحية الرشيد
 
الأربعاء، 16-07-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري-      قال مدير رقابة الاعمار في امانة عمان الكبرى المهندس محمد الحديد ان الامانة تبلغت امس بوجود تصدعات بعمارة سكنية مكونة من 4 ادوار وطابق تسوية في ضاحية الرشيد.

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وبين الحديد  لبرنامج "الوكيل" الذي يبث عبر راديو "هلا" ان اصحاب البناية تقدموا بطلب تصريح صيانة للامانه ولم يتم استكمال اجراءات التصريح وباشروا بالاعمال دون اشراف هندسي ودون اعتماد الخطة قبل الحصول على الترخيص .


وأضاف ان  المقاول قام بازالة اجزاء من خرسانة عمودين رئيسيين وكان هناك تكشف في حديد التسليح وانبعاج واضح في احد الاعمدة.


 وعلى إثر ذلك، تم إخلاء المبنى والشارع المحيط به بالتنسيق مع الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية، كما تم فصل التيار الكهربائي عن المبنى بعد التواصل مع شركة الكهرباء، حفاظًا على السلامة العامة، والعمل على تدعيم الاعمدة خوفا من تضررها.


وبين انه يجب الحصول على ترخيص انشائي وتصريح للحفر  حسب مخططات هندسية معتمدة للبدء بالانشاء.


ودعا الحديد الاردنيين الى  الاتصال على الرقم  الموحد  102 او من خلال تقديم شكوى للحاكم الاداري عند ملاحظة اي مخالفة بالاعمار.

 


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