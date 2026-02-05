رم: رسم الـ 20 دينار على دخول المركبات الى المحمية فقط

الوكيل الإخباري- قال مدير منطقة وادي رم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الأستاذ صالح النعيمات، إن رسم الدخول البالغ 20 ديناراً يُفرض على دخول المركبات الخاصة الى داخل المحمية فقط وهو امر اختياري وليس على كل الزوار القاصدين للمخيمات.

اضافة اعلان