الخميس 2026-02-05 11:03 ص

رم: رسم الـ 20 دينار على دخول المركبات الى المحمية فقط

وادي رم
 
الخميس، 05-02-2026 09:54 ص

الوكيل الإخباري-      قال مدير منطقة وادي رم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الأستاذ صالح النعيمات، إن رسم الدخول البالغ 20 ديناراً يُفرض على دخول المركبات الخاصة الى داخل المحمية فقط وهو امر اختياري وليس على كل الزوار القاصدين للمخيمات.

واوضح النعيمات  أن أي مركبة تدخل عبر مركز زوار وادي رم ملزمة بتسجيل بياناتها ودفع الرسوم بمجرد دخولها إلى منطقة المحمية.

واشار النعيمات لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"  أن فرض رسوم الدخول إلى المواقع السياحية يتم بموجب القانون، وتهدف هذه الرسوم إلى الإنفاق على الموقع وضمان ديمومته واستدامته.

وأشار إلى وجود برامج وبدائل متعددة للتخفيف على المواطنين، من بينها برنامج "أردننا جنة" الذي يقدم دعماً للمواصلات والإقامة، ما يقلل الكلفة الإجمالية على الزائر إلى أقل من النصف.

وبيّن أن الرسوم تُفرض فقط على مركبات الدفع الرباعي، في حين لا تُفرض أي رسوم على المركبات غير المخصصة للدفع الرباعي.

وأوضح أن العائلات المتجهة إلى المخيمات داخل وادي رم باستخدام مركبات خاصة لا تُلزم بدفع الرسوم، إضافة إلى أن أي مواطن يمتلك مركبة دفع رباعي ويصرّح بعدم رغبته بدخول المحمية لا يُطلب منه دفع الرسم، وفق البيانات المتوفرة لدى الجهات المعنية.

وأكد النعيمات أن أي شخص يزور وادي رم يُعتبر ضيفاً قبل أن يكون زائراً، مشدداً على أن الهدف ليس تحصيل الرسم المالي بقدر الحرص على خروج الزائر بصورة إيجابية ومرضية عن تجربته.

ولفت إلى وجود لوحات إرشادية قبل مثلث الراشدية تنبّه الزوار بقرب دخولهم إلى منطقة وادي رم، وتوجّههم إلى ضرورة التسجيل في مركز الزوار، إلى جانب لافتات أخرى تتضمن معلومات تفصيلية، إضافة إلى دوريات شرطة البادية التي ترشد الزوار إلى إجراءات التسجيل.

وأوضح أن مركز الزوار يضم موظفي استقبال يقومون بتسجيل بيانات الزائرين، وتقديم المساعدة اللازمة، وتزويدهم بالمنشورات التعريفية، مشيراً إلى أنه في حال عدم الامتثال للتعليمات يتم إيقاف المركبة داخل المنطقة من قبل الجهات المختصة.

 

 
 


