روائح كريهة وانتشار القوارض .. معاناة سكان عمارة في عين الباشا من أحد مصانع الألبان

الوكيل الإخباري- اشتكى سكان إحدى العمارات السكنية في منطقة عين الباشا من الأضرار التي تسببها لهم أنشطة مصنع ألبان مجاور، مؤكدين أن المصنع يصرف مياهًا مستخدمة أسفل العمارة، ما يهدد أساساتها بالضعف والتآكل.





وأكد السكان لـ"الوكيل الإخباري" أن المشكلة لا تقتصر على الأضرار بالأساسات فحسب، بل تشمل أيضًا الروائح الكريهة المنتشرة في المنطقة بشكل مزعج، بالإضافة إلى التواجد الكبير للجرذان والفئران، ما يزيد من المخاطر الصحية على ساكني العمارة.



وأعرب سكان العمارة عن قلقهم من تدهور الوضع، مشيرين إلى أن العمارة قديمة وقد تكون عرضة للانهيار إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، مؤكدين: "نخشى أن يكون مصيرنا كمصير العمارات السكنية التي تنهار، خاصة أن المبنى قديم".



وطالب السكان المصنع بالتدخل فورًا لمعالجة القضايا المتعلقة بتصريف المياه والنظافة العامة والحد من انتشار القوارض، حفاظًا على سلامة السكان والممتلكات المجاورة، مؤكدين ضرورة الرقابة من الجهات المختصة لضمان تطبيق المعايير الصحية والبيئية.



كما أشاروا إلى أنهم تواصلوا مع صاحب المصنع أكثر من مرة لإصلاح ومعالجة هذه العيوب ، لكن طلبهم قوبل بالإهمال والإغفال أكثر من مرة دون تجاوب حقيقي لمعالجة الأزمة .

