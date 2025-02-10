زيارة تاريخية للملك إلى واشنطن وسط ظروف صعبة

01:24 م

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الوكيل الإخباري- قال الوزير والعين السابق مفلح الرحيمي أن موقف الأردن إزاء تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والقضية الفلسطينية ثابت، إذ أكد جلالة الملك رفض التهجير وأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين. اضافة اعلان





وقال الرحيمي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الملك يقوم بزيارة تاريخية إلى الولايات المتحدة في هذه الظروف الصعبة ليكون أول لقاء بين الملك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انتخابه وبعد لقاء الأخير مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط موقف ثابت تجاه قضايا التهجير وحل الدولتين مدعوما بالتفاف شعبي للحفاظ على المصالح الأردنية.



وأضاف أن "الملك التقى وتحدث مع الزعماء العرب قبل لقاء ترامب، وسيعمل على إيصال الموقف العربي إلى الإدارة الأمريكية لتتوقف عن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية".



وأشار الرحيمي إلى أنه لا مكان للفلسطينيين إلى في دولتهم فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولة على أساس حل الدولتين.



وتابع أن الملك يمتاز بقدرته على التحاور ويحظى باحترام وتقدير من الكونغرس الأمريكي وله علاقات إيجابية مع الكثير من صناع القرار في الولايات المتحدة وهو ما سيكون مؤثرا على قرارات ترامب تجاه الأردن.



وكان أعلن الديوان الملكي الهاشمي عن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم غد الثلاثاء.