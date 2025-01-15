سائقو شاحنات: 120 دينارا يدفعها السوريون على الحدود.. و500 لشحن الأثاث

وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الرسوم بالمراكز الحدودية تصل إلى 120 دينار، منها 53.3 دينارا بدل بيان صادر وهي رسوم خدمات والباقي للمخلصين بالمراكز الحدودية.
وأضافوا أن أجرة الشاحنة للشحن المتوسط (شاحنة 7 متر) التي تستخدم عادة لنقل الأثاث المنزلي تقدر بنحو 500 دينار إلى سوريا، ويعود ارتفاع سعر الأجرة نظرا لعدد أيام المبيت في معبر نصيب الحدودي التي تصل إلى 5 أيام.
وتوقعوا انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة لتقترب من 300 دينار في حال كانت عدم أيام المبيت أقل، مشيرين إلى أن فترة المبيت طويلة بسبب الازدحام داخل الحدود بين البلدين نظرا للحركة النشطة لعودة السوريين إلى بلادهم.
وكانت أكدت الجمارك الأردنية في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، أنها لا تتقاضى أي رسوم جمركية من السوريين العائدين إلى بلادهم مع الأثاث والمقتنيات الخاصة بهم، وأن الرسوم التي يتم استيفائها من شركات التخليص في المراكز الحدودية هي بيان صادر بدل خدمات لا يتجاوز 55 دينارا.
وكانت اعتمدت دائرة الجمارك مؤخرا ثلاثة مراكز جمركية لتنظيم بيانات الشاحنات المتجهة إلى سوريا، بالإضافة إلى مركز جمرك جابر، على أن يكون مركز خروجها مركز جمرك حدود جابر وهي: (مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية، مركز جمرك المفرق، مركز جمرك عمّان/ الماضونة).
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