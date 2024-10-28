 
الإثنين 2024-10-28 02:04 م
 

سائق يشعل الفحم أثناء القيادة في اربد - فيديو

سائق يشعل الفحم للأرجيلة أثناء القيادة
سائق يشعل الفحم للأرجيلة أثناء القيادة
الإثنين، 28-10-2024 01:38 م

الوكيل الإخباري-    صور أحد المواطنين مشهد يظهر احد السائقين يقوم بإشعال الفحم ويلوح به من النافذة أثناء مسيره على الطريق وأرسله الى موقع الوكيل الاخباري .

وبالتواصل مع المواطن اكد لموقع الوكيل الاخباري  انه قام بتصويره اليوم في منطقة الاشرفية بلواء الكورة في محافظة اربد .

موقع الوكيل الاخباري يضع الفيديو على مرأى الجهات المعنية للتعامل مع هذه المخالفة الخطيرة علماً انه يملك رقم لوحة مركبة السائق المخالف .

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سائق يشعل الفحم للأرجيلة أثناء القيادة

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