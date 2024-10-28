سائق يشعل الفحم أثناء القيادة في اربد - فيديو

وبالتواصل مع المواطن اكد لموقع الوكيل الاخباري انه قام بتصويره اليوم في منطقة الاشرفية بلواء الكورة في محافظة اربد .
موقع الوكيل الاخباري يضع الفيديو على مرأى الجهات المعنية للتعامل مع هذه المخالفة الخطيرة علماً انه يملك رقم لوحة مركبة السائق المخالف .
مخالفة خطيرة تتكرر.. سائق يشعل جمراً أثناء القيادة#الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/K50OUaEnYC— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 28, 2024
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