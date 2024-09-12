سبب ازدحاما شديدا جدا.. إصابتان بتصادم في الكمالية

الوكيل الإخباري- أصيب شخصين صباح اليوم الخميس اثر تصادم مركبتين بالقرب من دوار الكمالية.

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سيارات النجدة والسير حضرت للموقع، فيما فرق الإسعاف نقلت المصابين الى مستشفى السلط الحكومي وحالتهم العامة متوسطة وبوشر التحقيق.