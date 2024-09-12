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سبب ازدحاما شديدا جدا.. إصابتان بتصادم في الكمالية

أرشيفية
ارشيفية
الخميس، 12-09-2024 08:27 ص

الوكيل الإخباري-   أصيب شخصين صباح اليوم الخميس اثر تصادم مركبتين بالقرب من دوار الكمالية.

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سيارات النجدة والسير حضرت للموقع، فيما فرق الإسعاف نقلت  المصابين الى مستشفى السلط الحكومي وحالتهم العامة متوسطة وبوشر التحقيق.

 

وشهد موقع الحادث ازدحاما كبيرا وصل لعدد من الكيلو مترات بعد اغلاق الشارع الرئيس الرابط بين محافظة البلقاء والعاصمة عمان، وتزامن الحادث مع خروج معظم الموظفين إلى مناطق عملهم.

 
gnews

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