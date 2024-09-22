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سدود الأردن تستقبل الشتاء بربع سعتها التخزينية

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 22-09-2024 12:09 م

الوكيل الإخباري-    تيماء عبيدات 

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 قال أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة ان كمية التخزين الحالية في السدود هي 74,6 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 25,9% صباح اليوم الاحد .

 وقال الحيصة لــ "الوكيل الإخباري" أن السلطة تتابع باستمرار أوضاع السدود والتأكد من جاهزيتها من خلال لجان فنية  لاستقبال موسم الشتاء.

وأوضح  ان اللجنة الوطنية لسلامة السدود بالتنسيق مع لجان فنية متخصصة من سلطة وادي الأردن تكاد تنهي اعمال الكشف على جميع مرافق السدود في جميع مناطق المملكة لاعداد التقرير السنوي المتعلق بسلامتها وجاهزيتها لاستقبال كميات المياه المتدفقة اليها خلال موسم الشتاء القادم لرفعه الى وزير المياه والري . 

وفيما يتعلق بعملية إزالة الترسبات من السدود بين المهندس الحيصة ان سلطة وادي الأردن تواصل جهودها بالتعاون مع سلاح الهندسة الملكي في القوات المسلحة الأردنية جهودها لعمليات تنظيف السدود قبل حلول موسم الامطار إضافة الى جهودها مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لاستكمال عملية إقامة الحواجز والحماية على عدد من السدود والمواقع المائية في مناطق مختلفة من المملكة.

ودعا  المواطنين الى الابتعاد عن مجاري السيول الاودية وعدم الاقتراب من المسطحات المائية وخاصة السدود والقنوات المائية واخذ كل الاحتياطات اللازمة خلال الهطولات المطرية بالابتعاد عن مجاري السيول الاودية .

 
gnews

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