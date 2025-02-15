 
السبت 2025-02-15 04:54 م
 

سرقة ومحاولة اختطاف طفل في الرصيفة .. تفاصيل صادمة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 15-02-2025 04:03 م
الوكيل الإخباري-   في حادثة مرعبة شهدتها منطقة الرصيفة، حاول شاب اختطاف طفل بعد استدراجه إلى مكان معزول.اضافة اعلان


وتفاصيل الحادثة تشير إلى أن الشاب اقترب من امرأة مسنّة وطلب منها إجراء مكالمة هاتفية باستخدام هاتفها. وبعد أن ابتعد عن السيدة، قام حفيد المرأة بتتبع الشاب حتى لا يقوم بسرقة الهاتف ، بينما كان الشاب يستدرج الطفل إلى مكان بعيد عن الأنظار.

وفور وصولهما إلى مكان معزول، بدأ الشاب بمحاولة جذب الطفل وسحبه إلى داخل سيارة كانت متوقفة في الجوار. لكن الطفل تمكن من الهروب، فسقط على الأرض وبدأ بالصراخ بأعلى صوته "حرامي، حرامي"، مما دفع الشاب للهرب مسرعاً بسيارته.

عائلة الطفل قامت بالإبلاغ الفوري عن الحادثة إلى الشرطة والأجهزة الأمنية التي حضرت إلى المكان واستمعت لإفادة الطفل وجدته وبدأت التحقيق في الواقعة. فيما لم يتمكن أي من الشهود من تحديد نوع السيارة التي كان يستقلها الشاب الهارب.

الأجهزة الأمنية تواصل جهودها للبحث عن المتهم، وتعكف على جمع الأدلة والشهادات لضمان القبض عليه ومحاسبته على جريمته.
 
gnews

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