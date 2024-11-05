سقوط طالبة من الطابق الثاني في الجامعة الأردنية

وبحسب المصدر فإن الطالبة كانت ترتكز على "الدربزين" قبل أن تنزلق من الطابق الثاني .
وبين بأن حالة الفتاة الصحية مستقرة حالياً ، لافتاً إلى أن رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات في طريقه للاطمئنان على سلامتها .
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