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سقوط طالبة من الطابق الثاني في الجامعة الأردنية

الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
الثلاثاء، 05-11-2024 11:38 ص
الوكيل الإخباري - أفاد مصدر مطلع في الجامعة الأردنية لـ "الوكيل الإخباري" عن سقوط طالبة من الطابق الثاني في كلية العلوم صباح اليوم الثلاثاء .اضافة اعلان


وبحسب المصدر فإن الطالبة كانت ترتكز على "الدربزين" قبل أن تنزلق من الطابق الثاني .

وبين بأن حالة الفتاة الصحية مستقرة حالياً ، لافتاً إلى أن رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات في طريقه للاطمئنان على سلامتها .
 
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خاص بالوكيل سقوط طالبة من الطابق الثاني في الجامعة الأردنية

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