سقوط طالبة من الطابق الثاني في الجامعة الأردنية

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الوكيل الإخباري - أفاد مصدر مطلع في الجامعة الأردنية لـ "الوكيل الإخباري" عن سقوط طالبة من الطابق الثاني في كلية العلوم صباح اليوم الثلاثاء . اضافة اعلان





وبحسب المصدر فإن الطالبة كانت ترتكز على "الدربزين" قبل أن تنزلق من الطابق الثاني .



وبين بأن حالة الفتاة الصحية مستقرة حالياً ، لافتاً إلى أن رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات في طريقه للاطمئنان على سلامتها .