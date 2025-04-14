سقوط عاملة من الطابق الثالث في إربد يكشف ثغرات كبيرة بالتأمين - فيديو

وأفادت رانيا قعدان وهي تمتلك مكتب استقدام العاملات في المنازل لـ "برنامج الوكيل"
على "راديو هلا" ، أن العاملة تعرضت لإصابة إثر سقوطها، وقام كفيلها بنقلها فورًا إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي في إربد، قبل أن تُبلغ شركة التأمين صاحبة المكتب بقائمة المستشفيات الخاصة التي تشملها التغطية.
ورغم ذلك، رفضت شركة التأمين إدخال العاملة إلى أي مستشفى خاص، وبدأت بالمماطلة والتأجيل دون تقديم موافقة رسمية فورية للعلاج، ما تسبب في بقاء العاملة أربعة أيام بدون أي إجراء طبي، حيث مكثت في ممر المستشفى وهي تعاني من إصابتها دون تدخل طبي مناسب.
ولفتت إلى أن شركة التأمين وافقت على إدخال العاملة إلى أحد المستشفيات الخاصة، لكنها عادت وألغت الموافقة بشكل مفاجئ، ما زاد من معاناة العاملة الصحية، وسط غياب أي تدخل فعال من الجهات المعنية.
وبعد أربعة أيام من الترقب والمناشدات، تمكّن نائب نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل من تأمين موافقة رسمية لإدخال العاملة إلى المستشفى لتلقي العلاج بالواسطة!
وتؤكد قعدان أن هذه الحادثة توثق تغول شركات التأمين على حقوق أصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل والمواطنين على حد سواء ، والذين يقومون بدفع مئات الآلاف لشركات التأمين التي تقوم بعضها بالمقابل بحرمان العاملات من العلاج حين وقوع حادثة مؤلمة كسقوط العاملة من المنازل أو تعرضها لإصابة أثناء العمل .
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