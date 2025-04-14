سقوط عاملة من الطابق الثالث في إربد يكشف ثغرات كبيرة بالتأمين - فيديو

الوكيل الإخباري - كشفت حادثة سقوط عاملة منزلية في محافظة إربد خلال أول جمعة بعد عيد الفطر عن خلل واضح في آلية تطبيق التأمين الصحي الخاص بالعمالة المنزلية، رغم دفع الكفيل بوليصة التأمين المطلوبة لتغطية العلاج في المستشفيات الخاصة، وفقًا للاتفاقيات الدولية ونظام العمل المعمول به في الأردن.

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