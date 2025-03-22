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سقوط فتى داخل منهل في عمّان وإسعافه للمستشفى - فيديو

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موقع سقوط الفتى
 
السبت، 22-03-2025 02:28 ص

الوكيل الإخباري -  أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما ليل الجمعة بعد سقوطه داخل منهل في منطقة الجندويل بالعاصمة عمّان.

وقال  مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري"، إنه جرى إسعاف الفتى إلى مستشفى البشير الحكومي وحالته العامة حسنة.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادثة.

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