سقوط فتى داخل منهل في عمّان وإسعافه للمستشفى - فيديو

الوكيل الإخباري - أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما ليل الجمعة بعد سقوطه داخل منهل في منطقة الجندويل بالعاصمة عمّان.



وقال مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري"، إنه جرى إسعاف الفتى إلى مستشفى البشير الحكومي وحالته العامة حسنة.



وأضاف أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادثة.

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