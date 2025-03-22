سقوط فتى داخل منهل في عمّان وإسعافه للمستشفى - فيديو

وقال مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري"، إنه جرى إسعاف الفتى إلى مستشفى البشير الحكومي وحالته العامة حسنة.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادثة.
سقوط حدث بداخل منهل في عمان pic.twitter.com/Ejl4Tr9kUT— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 21, 2025
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