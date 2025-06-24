سقوط مروحة سقف على طالب بقاعة امتحان توجيهي

وبحسب شكوى وردت إلى برنامج "الوكيل" عبر إذاعة "راديو هلا" صباح الثلاثاء من خلال شقيقة الطالب، فإن الحادث وقع داخل القاعة أثناء الامتحان، حيث فوجئ الطالب بسقوط المروحة مباشرة فوقه، مما تسبب له في حالة من الصدمة والتوتر الشديد.
وأكدت أن المراقبين اكتفوا بغسل وجه الطالب ومطالبته بإكمال الامتحان فوراً، دون نقله إلى مركز صحي أو استدعاء فريق طبي، بينما رفض رئيس القاعة منحه أي وقت إضافي لتعويض التوقف، رغم ما تسبب به الحادث من إرباك واضح للطالب وفقا لحديثها .
وأشارت إلى أن شقيقها لم يتمكن من حل فقرة التعبير نتيجة حالته النفسية بعد الحادث، خصوصاً وأن الامتحان كان يُوصف بأنه صعب، بحسب عدد من شكاوى الطلبة التي تداولها الشارع الأردني.
سقوط مروحة على طالب توجيهي بقاعة الامتحان | اتصال على برنامج الوكيل#سوشال_الوكيل #بنرماج_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/A5G9DG5iUe— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 24, 2025
-
أخبار متعلقة
-
التربية تُعلق على امتحان الانجليزي وتوجه رسالة صارمة بشأن التوجيهي
-
جسم طائر يخترق منزل في جرش - فيديو
-
فيديو .. سقوط جسم طائر في ساحة منزل بمنطقة أم أذينة
-
"إدارة الازمات": اجتماعات دورية تُعقد يومياً ولا صحة لاجتماع طارئ اليوم
-
هيئة الطاقة: تكثيف الرقابة في البحر الميت وغور الصافي لرصد أي خطر إشعاعي
-
خبير عسكري: ايران تستطيع الوصول لـ "ديمونا" والخطط العسكرية تغيرت
-
الطاقة الذرية: الأردن خارج نطاق الخطر بعد ضرب منشآت التخصيب الإيرانية
-
أستاذ : خطأ في امتحان مهارات التوجيهي اليوم ويجب احتساب العلامة للجميع - صور