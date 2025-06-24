الثلاثاء 2025-06-24 10:52 ص
 

سقوط مروحة سقف على طالب بقاعة امتحان توجيهي

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 08:54 ص
الوكيل الإخباري-  تعرّض طالب توجيهي في مدرسة الفحيص الثانوية لسقوط مروحة سقف على كتفيه أثناء تقديمه امتحان اللغة الإنجليزية يوم أمس الاثنين، دون أن يتم منحه أي وقت إضافي أو رعاية استثنائية من قبل إدارة القاعة.اضافة اعلان


وبحسب شكوى وردت إلى برنامج "الوكيل" عبر إذاعة "راديو هلا" صباح الثلاثاء من خلال شقيقة الطالب، فإن الحادث وقع داخل القاعة أثناء الامتحان، حيث فوجئ الطالب بسقوط المروحة مباشرة فوقه، مما تسبب له في حالة من الصدمة والتوتر الشديد.

وأكدت أن المراقبين اكتفوا بغسل وجه الطالب ومطالبته بإكمال الامتحان فوراً، دون نقله إلى مركز صحي أو استدعاء فريق طبي، بينما رفض رئيس القاعة منحه أي وقت إضافي لتعويض التوقف، رغم ما تسبب به الحادث من إرباك واضح للطالب وفقا لحديثها .

وأشارت إلى أن شقيقها لم يتمكن من حل فقرة التعبير نتيجة حالته النفسية بعد الحادث، خصوصاً وأن الامتحان كان يُوصف بأنه صعب، بحسب عدد من شكاوى الطلبة التي تداولها الشارع الأردني.
 
gnews

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