سوري يعثر على شيكين بـ16 الف دينار على أوتوستراد الزرقاء

و ذكر لـ"الوكيل الاخباري" ان قيمة كل شيك 8 آلاف دينار ومكتوبان باسم شخص واحد ومصدرهما واحد.
ولفت إلى انه حاول الاتصال بالشركة التي صدر منها الشيكين، بيد أنها لم تتعرف عليهما.
وطالب صاحب الشيكين إلى التواصل معه من أجل تسليمه الشيكين، لافتا إلى أن موقع العثور عليهما بالقرب من فروع احد البنوك بالمنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر في الصحة: إنتاج أمصال الأفاعي السامة في الأردن مستحيل !
-
سدود الأردن تستقبل الشتاء بربع سعتها التخزينية
-
بفضل التقنيات والتطور .. الأردنيون يعزفون عن عمرات الشركات
-
التربية تعلن عن آلية جديدة لصرف مستحقات المكرمة الملكية
-
"رصاصة طائشة" تخترق مركبة مواطن في جرش
-
المهن الميكانيكية: تفقدوا إطارات مركباتكم
-
البلبيسي: لا قلق من "جدري القرود" أردنيا.. ونواصل الرصد
-
مع دخول الخريف .. "مكافحة الأوبئة" ينصح الأردنيين بأخذ مطعوم الانفلونزا