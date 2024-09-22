سوري يعثر على شيكين بـ16 الف دينار على أوتوستراد الزرقاء

الوكيل الإخباري- عثر مقيم سوري على "شيكين" اثنين مجموع قيمتهما 16 ألف دينار على "اوتوستراد" الزرقاء في كانا ملقيان على الأرض.



و ذكر لـ"الوكيل الاخباري" ان قيمة كل شيك 8 آلاف دينار ومكتوبان باسم شخص واحد ومصدرهما واحد.



ولفت إلى انه حاول الاتصال بالشركة التي صدر منها الشيكين، بيد أنها لم تتعرف عليهما.



وطالب صاحب الشيكين إلى التواصل معه من أجل تسليمه الشيكين، لافتا إلى أن موقع العثور عليهما بالقرب من فروع احد البنوك بالمنطقة.

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