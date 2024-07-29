سويدان: أجهزة جديدة لقياس نسبة الإزاحة في المباني

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



قال رئيس مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية غسان سويدان ان المرصد يحتوي على 23 محطة رصد زلزالي موزعة على كافة محافظات المملكة ترصد جميع أنواع الزلازل.



وقال سويدان لـ "الوكيل الاخباري" ان اجهزة الرصد الجديدة التي اعلنت وزارة الطاقة عن طرح عطاءا لها مؤخرا ترصد انواع الزلازل القوية لقياس نسبة الإزاحة والتسارع الارضي للمباني .



واشار إلى ان مرصد الزلازل يحتوي على 19 جهاز لرصد الزلازل القوية ، موضحا إلى ان القياسات الفيزيائية (التسارع الارضي والازاحة) تستخدم من قبل المهندسين المدنيين للتخطيط وانشاء المباني المقاومه للزلازل.



وبين ان أجهزة الرصد الزلزالي تغطي جميع محافظات المملكة من أقصى الشمال وحتى اقصى الجنوب ، موضحا ان اجهزة الحركه القوية يتم وضعها في السدود والجسور ومحطات توليد الكهرباء.





وكانت قد أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، عن طرح عطاء لشراء أجهزة رصد الحركة الزلزالية القوية بعدد (2) وفق أحدث المواصفات التكنولوجية العالمية.