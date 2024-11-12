سياسيون: تصريحات نتنياهو وسموتريتش الأخيرة تكشف عن نوايا خطيرة

الوكيل الإخباري - أجمع محللون سياسيون على أن التصريحات التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الداعية إلى فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها ما هي إلا إفصاح عن النوايا الإسرائيلية لفرض واقع جديد يمهد لقتل حل الدولتين وبالتالي عدم إقامة الدولة الفلسطينية.

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وأضافوا في أحاديث منفصلة لـ"الوكيل الإخباري" أن النوايا الخطيرة للحكومة الإسرائيلية باتت واضحة حيث لم يمهل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقتا بعد تصريحات وزيره المتطرف، حتى ألحقها تأكيده بمحادثات مغلقة - وفق إعلام عبري - ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية لجدول أعمال حكومته عند تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 كانون الثاني المقبل.



المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات اعتبر أن إسرائيل تخطط منذ عقود لاحتلال الأراضي الفلسطينية وتتحايل على القرارات الدولية من خلال فرض الأمر الواقع إذ تقوم بسلب الأراضي من أصحابها وتهجير السكان من مناطقهم وتعمل على بناء المستوطنات وخاصة في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية.