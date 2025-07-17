الخميس 2025-07-17 02:44 م
 

سيدة تتفاجأ بـ "ابو بريص" بوجبة شاورما بعمان .. ردة فعل المطعم صادمة ! - فيديو

سيدة تتفاجأ بـ "ابو بريص" بوجبة شاورما بعمان
سيدة تتفاجأ بـ "ابو بريص" بوجبة شاورما بعمان
 
الخميس، 17-07-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   شكت مواطنة لموقع الوكيل الاخباري حادثة حصلت معها بعد ان طلبت وجبة  شاورما الى المنزل من احدى المطاعم المشهورة بالعاصمة عمان .

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وبالتفاصيل قالت المواطنة انها بعد ان طلبت الوجبة واكلت منها قطعتين قامت بوضعها في الثلاجة وتفاجأت عندما ذهبت لاحضار الوجبة انه يوجد داخلها " ابو بريص" .

 

وبعد سؤال السيدة اذا كان "ابو بريص" دخل الى الوجبة بعد شرائها من المطعم او من خلال الشخص الذي قام بتوصيلها الى المنزل اكدت المواطنة ان الوجبة كانت مغلقة بإحكام وان "ابو بريص" كان بداخلها عند خروجها من المطعم ، واكدت انها مستعدة لتأكيد هذا الامر للجهة التي ستتابع الشكوى وانها متأكدة من الامر .

 

السيدة قالت لموقع الوكيل الاخباري انها عاتبة على ادارة المطعم التي رفضت الاعتراف بالخطأ وحاولت ان تدعي ان "ابو بريص" دخل الى الوجبة بعد خروجها من المطعم ،وحاوت تعويضها بوجبة اخرى دون الاعتذار ، وطالبت عبر موقع الوكيل الاخباري الجهات المعنية بمتابعة الشكوى والوقوف على تفاصيلها . 

 

 

 

 
 
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