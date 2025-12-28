سيول في سوق مؤتة تعيق حركة المركبات والمشاة - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شهدت منطقة مؤتة، وتحديدًا سوق مؤتة، قبل قليل تشكّل سيول في الشوارع، ما أدى إلى إعاقة حركة المركبات والمشاة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة.

اضافة اعلان



وأفاد مواطنون لموقع الوكيل بأن غزارة الأمطار تسببت بجريان المياه في الطرقات بشكل كثيف، ما أثر على حركة السير والتنقل في المنطقة.



وتأتي هذه الأجواء ضمن حالة جوية تؤثر على مختلف مناطق المملكة، حيث كانت دائرة الأرصاد الجوية قد حذّرت مسبقًا من هطول أمطار غزيرة وتشكل السيول في بعض المناطق، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر.