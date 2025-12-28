سيول في سوق مؤتة تعيق حركة المركبات والمشاة - فيديو

وأفاد مواطنون لموقع الوكيل بأن غزارة الأمطار تسببت بجريان المياه في الطرقات بشكل كثيف، ما أثر على حركة السير والتنقل في المنطقة.
وتأتي هذه الأجواء ضمن حالة جوية تؤثر على مختلف مناطق المملكة، حيث كانت دائرة الأرصاد الجوية قد حذّرت مسبقًا من هطول أمطار غزيرة وتشكل السيول في بعض المناطق، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر.
سيول في سوق مؤتة تعيق حركة المركبات والمشاة#سوشال_الوكيل #الأردن #المنخفض_الجوي pic.twitter.com/Djpwz18i8L— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 28, 2025
