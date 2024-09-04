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شاب يطعن والدته في عمان

الامن العام
الامن العام
الأربعاء، 04-09-2024 10:27 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   اقدم احد الاشخاص مساء اليوم على طعن والدته اثناء وجودهما داخل منزلهما شمال العاصمة عمان .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري جرى اسعافها الى  المستشفى وما زالت قيد العلاج  .

 

وجرى القاء القبض على الجاني وبوشرت التحقيقات في القضية ، بحسب المصدر . 

 
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