شاب يطعن والدته في عمان

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اقدم احد الاشخاص مساء اليوم على طعن والدته اثناء وجودهما داخل منزلهما شمال العاصمة عمان .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري جرى اسعافها الى المستشفى وما زالت قيد العلاج .