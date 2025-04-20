شاطئ عمّان السياحي يعود بحلّة جديدة بعد إعادة التأهيل – تفاصيل

ورداً على شكوى المواطن ، أكّد مدير شاطئ عمّان السياحي طارق النسور لـ "الوكيل الإخباري"، أن استمرار إغلاق الشاطئ خلال الفترة الماضية كان نتيجة وجود قضية قانونية عالقة بين أحد المستثمرين وأمانة عمّان الكبرى، الأمر الذي حال دون إمكانية التصرف بالموقع أو تطويره خلال تلك الفترة.
وأوضح أن الجهات المعنية أنهت التعامل مع الملف القانوني، مما أتاح المباشرة بأعمال التأهيل والصيانة اللازمة للشاطئ، استعدادًا لإعادة افتتاحه أمام الزوار.
وكشف المدير أنه تم وضع نحو 15 ألف طن من رمل صويلح في الشاطئ، وذلك لتعويض الانحسار الكبير في مستوى المياه، ما أدى إلى توسعة ملحوظة في مساحة الشاطئ، ستُسهم في تعزيز راحة الزوار وتحسين تجربة الاصطياف مستقبلاً.
وفي إطار تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة خدمية متكاملة، أوضح أنه تم تركيب 40 عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تزويد الموقع بشوّارات (دُشات) مياه محلاة لخدمة الزوار ومرتادي الشاطئ.
وأشار إلى أن أعمال التأهيل قاربت على الانتهاء، مؤكدًا أن إعادة افتتاح الشاطئ ستكون خلال الفترة القليلة القادمة، في خطوة تهدف إلى تنشيط السياحة المحلية وتوفير متنفس آمن وبيئي للأسر الأردنية والزوار من مختلف المحافظات.
مواطن يشكو من استمرار إغلاق شاطئ عمّان السياحي أمام المواطنين منذ أيام كورونا#سوشال_الوكيل #برنامج_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/uKpnNOIdnO— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 20, 2025
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