 
الخميس 2024-08-22 10:53 م
 

 

شاهد : الأمن العام ينشر فيديو لحظة وقوع حادث سير .. ويُحذر !

لحظة وقوع الحادث
لحظة وقوع الحادث
الخميس، 22-08-2024 09:46 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -   نشرت مديرية الأمن العام مقطع فيديو يبين ارتكاب أحد الأطراف مخالفة أدت لوقوع حادث مروري نتج عنه إصابة.

وطرحت المديرية سؤالاً: ما هي المخالفة؟ ومن الطرف المتسبب بها وبالحادث؟

وذكرت أن 80% من حوادث الاصطدام هي لسائقين فقدوا انتباههم في الثواني الثلاث الأخيرة التي تسبق الحادث.

وشددت أن النظر للهاتف لـثانية واحدة فقط، بسرعة 60كم/س، يعادل القيادة العمياء (بدون نظر) لمسافة 16 متراً.

اضافة اعلان

 

gnews

أحدث الأخبار

لحظة وقوع الحادث

خاص بالوكيل شاهد : الأمن العام ينشر فيديو لحظة وقوع حادث سير .. ويُحذر !

زلزال

عربي ودولي او تي في : هزة أرضية شديدة شعر بها معظم سكان بيروت

منظر للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : انخفاض على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت

نقود

أخبار محلية بني مصطفى : دعم نقدي لـ 250 ألف أسرة اردنية

مرغليت موزيس

فلسطين أسيرة أفرج عنها من غزة ترفض لقاء نتنياهو

ليرة ذهب انجليزية

اقتصاد محلي بعد انخفاض كبير بأسعار الذهب بالأردن..هكذا بلغت أسعار الليرة الإنجليزية

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأردن

ذهب

اقتصاد محلي السعودي : ارتفاع اسعار الذهب بالاردن إلى مستويات تاريخية



 


الأكثر مشاهدة