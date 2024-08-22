شاهد : الأمن العام ينشر فيديو لحظة وقوع حادث سير .. ويُحذر !

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نشرت مديرية الأمن العام مقطع فيديو يبين ارتكاب أحد الأطراف مخالفة أدت لوقوع حادث مروري نتج عنه إصابة.



وطرحت المديرية سؤالاً: ما هي المخالفة؟ ومن الطرف المتسبب بها وبالحادث؟



وذكرت أن 80% من حوادث الاصطدام هي لسائقين فقدوا انتباههم في الثواني الثلاث الأخيرة التي تسبق الحادث.



وشددت أن النظر للهاتف لـثانية واحدة فقط، بسرعة 60كم/س، يعادل القيادة العمياء (بدون نظر) لمسافة 16 متراً.

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