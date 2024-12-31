 
الثلاثاء 2024-12-31 01:51 م
 

شاهد : بدايات تساقط الثلوج بالاردن وتحذير للسائقين بهذه المناطق - فيديو

زخات ثلج
تعبيرية
الثلاثاء، 31-12-2024 01:31 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  نشرت مديرية الامن العام مقطع فيديو حول  بدايات تساقط رذاذ ثلجي في منطقة لواء البتراء - طريق الرصيف باتجاه رأس النقب .

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وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المنطقة.

 

تستمر المملكة اليوم تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي؛ حيث تكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في معظم المناطق. يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً، خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، قد تصحبها العواصف الرعدية وزخات من البرد، مما يؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت.

ووفق الارصاد الجوية هناك احتمالية لتساقط زخات ثلجية غير مؤثرة على قمم جبال الشراه، ومع مساء اليوم تضعف فرص الهطول تدريجياً مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 



 

 
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