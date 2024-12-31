شاهد : بدايات تساقط الثلوج بالاردن وتحذير للسائقين بهذه المناطق - فيديو

وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المنطقة.
ووفق الارصاد الجوية هناك احتمالية لتساقط زخات ثلجية غير مؤثرة على قمم جبال الشراه، ومع مساء اليوم تضعف فرص الهطول تدريجياً مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
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