شاهد : سطو مسلح على محل مجوهرات اردني في امريكا - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر المواطن الاردني فيصل عبد العال اغلاق محله لبيع المجوهرات في الولايات المتحدة وذلك لاسباب امنية ، وفق اعلان صدر عن محله نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

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وقالت عائلة عبد العال لموقع الوكيل الاخباري ان محله تعرض لسطو مسلح للمرة الثانية حيث قدرت خسائره بعملية السطو الثانية بـ 2 مليون دولار .

واضافت العائلة ان السلطات الامريكية القت القبض على منفذ عملية السطو الاولى فيما لم يتم القاء القبض على منفذين عملية السطو الثانية حتى لحظة كتابة الخبر .