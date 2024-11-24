شاهد : سطو مسلح على محل مجوهرات اردني في امريكا - فيديو

وقالت عائلة عبد العال لموقع الوكيل الاخباري ان محله تعرض لسطو مسلح للمرة الثانية حيث قدرت خسائره بعملية السطو الثانية بـ 2 مليون دولار .
واضافت العائلة ان السلطات الامريكية القت القبض على منفذ عملية السطو الاولى فيما لم يتم القاء القبض على منفذين عملية السطو الثانية حتى لحظة كتابة الخبر .
سطو مسلح على محل مجوهرات اردني في الولايات المتحدة pic.twitter.com/U4sn7R0BEE— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 24, 2024
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