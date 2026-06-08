شاهد : سقوط شظية صاروخية في الأغوار الشمالية - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أفاد شهود عيان بسقوط شظية صاروخية في أرض خالية بمنطقة الأغوار الشمالية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

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وبحسب المعلومات الأولية، فإن الشظية سقطت في منطقة غير مأهولة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بين المواطنين.



وتتابع الجهات المعنية الحادثة للوقوف على ملابساتها والتحقق من تفاصيلها، وسط تأكيدات بعدم تسجيل أي خسائر بشرية او مادية حتى لحظة إعداد هذا الخبر.