شاهد : سقوط شظية صاروخية في الأغوار الشمالية - فيديو

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الشظية سقطت في منطقة غير مأهولة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بين المواطنين.
وتتابع الجهات المعنية الحادثة للوقوف على ملابساتها والتحقق من تفاصيلها، وسط تأكيدات بعدم تسجيل أي خسائر بشرية او مادية حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
سقوط شظية صاروخ في الغور الشمالي#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/ofnLp0Ugzn— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 8, 2026
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