شاهد : سقوط مسيرة في بلدة جفين بلواء الكورة بمحافظة إربد - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو مصورة تظهر سقوط مسيرة في منطقة خالية من السكان في بلدة جفين بلواء الكورة بمحافظة إربد ما أدى إلى اندلاع نيران محدودة في موقع السقوط دون تسجيل أي إصابات بشرية.

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بدورها هرعت الاجهزة المعنية الى الموقع وتعاملت مع الحادث ودعت اهالي المنطقة الى عدم التجمهر في مواقع سقوط الاجسام الغريبة حفاظاً على سلامتهم .