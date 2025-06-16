شاهد : سقوط مسيرة في بلدة جفين بلواء الكورة بمحافظة إربد - فيديو

سقوط مسيرة في منطقة جفين بلواء الكورة في إربد#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/opLbjuNtC7— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 16, 2025
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