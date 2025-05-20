شاهد : فتاة مخمورة تغلق السير وترقص وتترنح وسط شوارع عمان - فيديو

فتاة مخمورة تغلق السير وترقص وتترنح وسط شوارع عمان#الاردن #عمان #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/hR1OFq22K0— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 20, 2025
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