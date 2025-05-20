الثلاثاء 2025-05-20 01:42 م
 

شاهد : فتاة مخمورة تغلق السير وترقص وتترنح وسط شوارع عمان - فيديو

فتاة مخمورة تغلق السير وترقص وتترنح وسط شوارع عمان
فتاة مخمورة تغلق السير وترقص وتترنح وسط شوارع عمان
 
الثلاثاء، 20-05-2025 12:16 م

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية -   صُدم سكان " شارع الجامعة " في العاصمة عمان بمشهد خادش للحياء لفتاة   مخمورة  ترقص وتترنح وتغلق السير بالمنطقة .

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وقال احد سكان المنطقة لموقع الوكيل الاخباري ان هذه الظاهرة تتكرر بشكل يومي  هناك ، حيث تم ابلاغ مديرية الامن العام بالامر .

 

ويطالب الاهالي الاجهزة الامنية بوضع حد لهذه المشاهد الخادشة للحياء البعيدة عن قيم وعادات المجتمع الاردني المحافظ .

 

 

 


 

 
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