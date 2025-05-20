شاهد : فتاة مخمورة تغلق السير وترقص وتترنح وسط شوارع عمان - فيديو

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - صُدم سكان " شارع الجامعة " في العاصمة عمان بمشهد خادش للحياء لفتاة مخمورة ترقص وتترنح وتغلق السير بالمنطقة .

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وقال احد سكان المنطقة لموقع الوكيل الاخباري ان هذه الظاهرة تتكرر بشكل يومي هناك ، حيث تم ابلاغ مديرية الامن العام بالامر .

ويطالب الاهالي الاجهزة الامنية بوضع حد لهذه المشاهد الخادشة للحياء البعيدة عن قيم وعادات المجتمع الاردني المحافظ .

#عمان #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/hR1OFq22K0 فتاة مخمورة تغلق السير وترقص وتترنح وسط شوارع عمان #الاردن May 20, 2025