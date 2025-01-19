شاهد : فيديو صادم من داخل شركة دجاج اردنية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -وصل موقع الوكيل الاخباري مقطع فيديو مصور من داخل احدى شركات انتاج الدجاج في المملكة .

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ويُظهر المقطع كيفية التعامل مع خط انتاج الدجاج الطازج في المصنع بطريقة غير صحية حيث يظهر تساقط الدجاج على ارضية المصنع اثناء تخزينه ، ومجموعة اخرى من المخالفات .

موقع الوكيل الاخباري الذي يملك اسم الشركة وصاحب الشكوى ورقم هاتفه يضع الفيديو على مرأى الجهات المعنية للتعامل معه .