 
الأحد 2025-01-19 02:03 م
 

شاهد : فيديو صادم من داخل شركة دجاج اردنية

صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو
الأحد، 19-01-2025 01:12 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -وصل موقع الوكيل الاخباري مقطع فيديو مصور من داخل احدى شركات انتاج الدجاج في المملكة .

اضافة اعلان

 

ويُظهر  المقطع كيفية التعامل مع خط انتاج الدجاج الطازج في المصنع بطريقة غير صحية حيث يظهر تساقط الدجاج على ارضية المصنع اثناء تخزينه ، ومجموعة اخرى من المخالفات .

 

موقع الوكيل الاخباري الذي  يملك اسم الشركة وصاحب الشكوى ورقم هاتفه يضع الفيديو على مرأى الجهات المعنية للتعامل معه .

 

 

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

فن ومشاهير نجمات العرب يتألقن بإطلالات ساحرة في حفل "Joy Awards 2025"-صور

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المعايطة: مستقبل العمل الحزبي معتمد على مشاركة الشباب

54

فن ومشاهير نسرين طافش تعلن زواجها للمرة الثالثة في حفل 'Joy Awards'

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

ته

فن ومشاهير أسماء بارزة وإنجازات لامعة.. قائمة الفائزين بجوائز "Joy Awards 2025"

ل

شؤون برلمانية مجلس الأعيان ينعقد الثلاثاء لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة 2025

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية الصفدي يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني

شهر رمضان

أخبار محلية توجيه حكومي بشأن شهر رمضان المبارك



 




الأكثر مشاهدة