شاهد : فيديو صادم من داخل شركة دجاج اردنية

فيديو صادم لخط انتاج الدجاج داخل احدى المؤسسات في الأردن #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/X2UV3KtcNA— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 19, 2025
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