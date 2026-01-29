شاهد: ‎لحظات تحبس الأنفاس..تدخل طبيب اردني سريع ينقذ حياة طفلة - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نشر الطبيب محمد أبو صالح مقطع فيديو يوثّق لحظة إنقاذ طفلة عمرها 10 شهور تعرّضت للاختناق، بعد تدخل عاجل من قبل طبيب طوارئ أظهر سرعة بديهة ومهارة عالية في التعامل مع الحالة.

ويُظهر الفيديو الجهود السريعة التي بذلها الطبيب، والتي أسهمت – بعد لطف الله سبحانه وتعالى – في إنقاذ حياة الطفلة.



وقد لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقله ناشطون معبّرين عن إعجابهم بالتصرف المهني والإنساني للطبيب، ومشيدين بدوره في إنقاذ حياة الطفلة، وحامدين الله على سلامتها.