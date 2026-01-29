شاهد: ‎لحظات تحبس الأنفاس..تدخل طبيب اردني سريع ينقذ حياة طفلة - فيديو

وقد لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقله ناشطون معبّرين عن إعجابهم بالتصرف المهني والإنساني للطبيب، ومشيدين بدوره في إنقاذ حياة الطفلة، وحامدين الله على سلامتها.
#فيديو طبيب أردني ينقذ رضيعة في حالة اختناق#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/acWlyG23Rd— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 29, 2026
