شاهد :لحظة سقوط فتاة في عبارة بعمان .. والامانة : اغلقنا العبارة - فيديو

الوكيل الإخباري- سقطت فتاة، امس السبت، داخل عبارة مياه في منطقة الزهور بالعاصمة عمّان،وفق مقطع فيديو مصور تناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

بدورها أعلنت أمانة عمّان الكبرى، صباح الأحد، أنها أغلقت عبّارة سقطت فيها فتاة في منطقة الزهور.

وقالت الأمانة، في بيان مقتضب: إنها "تتخذ إجراءت السلامة العامة المطلوبة".

