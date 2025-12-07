شاهد :لحظة سقوط فتاة في عبارة بعمان .. والامانة : اغلقنا العبارة - فيديو

وقالت الأمانة، في بيان مقتضب: إنها "تتخذ إجراءت السلامة العامة المطلوبة".
فيديو .. فتاة كادت أن تفقد حياتها في شارع الإذاعة بحفرة غمرتها المياه pic.twitter.com/gGRHzUup0Y— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 6, 2025
