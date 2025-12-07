الأحد 2025-12-07 12:11 م

شاهد :لحظة سقوط فتاة في عبارة بعمان .. والامانة : اغلقنا العبارة - فيديو

الأحد، 07-12-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري-سقطت فتاة، امس السبت، داخل عبارة مياه في منطقة الزهور بالعاصمة عمّان،وفق مقطع فيديو مصور تناقله ناشطون عبر  مواقع التواصل الاجتماعي .

بدورها أعلنت أمانة عمّان الكبرى، صباح الأحد، أنها أغلقت عبّارة سقطت فيها فتاة في منطقة الزهور.
وقالت الأمانة، في بيان مقتضب: إنها "تتخذ إجراءت السلامة العامة المطلوبة".

 

 

 
 


