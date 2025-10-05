شاهد : لحظة وقوع حادث دهس مروع لعامل توصيل قهوة بالزرقاء - فيديو

لحظة دهس عامل توصيل قهوة بالزرقاء#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/iRHVD0yHSv— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 5, 2025
