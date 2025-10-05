شاهد : لحظة وقوع حادث دهس مروع لعامل توصيل قهوة بالزرقاء - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعرض عامل توصيل قهوة لحادث دهس مروع في منطقة عوجان بالزرقاء يوم امس السبت .

اضافة اعلان

مصادر محلية اكدت لموقع الوكيل الاخباري ان الاجهزة الامنية ضبطت السائق ، وتم اسعاف المصاب الى المستشفى للعلاج حيث تعرض لرضوض وكسور بمنطقة الكتف .

بدورهم طالب مواطنون بضرورة ضبط ظاهرة بيع القهوة في الشوارع ، والزام البائعين بالابتعاد عن حرم الشارع العام .