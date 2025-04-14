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شاهد : معلم يضرب طالب بكرسي حديدي ويصيبه بكسور بالانف والعين - صورة

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 02:50 م

الوكيل الإخباري-   مجدي الباطية - تعرض الطالب في الصف الثامن سعد زيد مقدادي الى اعتداء من قبل معلم اثناء تواجده في مدرسة الملك طلال بقضاء عرجان في عجلون .

ووفق عائلة الطالب لموقع الوكيل الاخباري ان الحادثة وقعت يوم امس الاحد بعد ملاسنة بين الطالب والمعلم حتى تطور الامر بضربه من قبل المعلم بواسطة كرسي حديدي .

وبحسب العائلة ان الطالب تعرض لكسر في عضلة العين والانف وبحاجة على عملية عاجلة في شبكية العين .

واشارت العائلة ان مدير التربية بعجلون قام بزيارة الطالب في المستشفى ووعد بمتابعة الامر ، كما تم توقيف المعلم اسبوعاً ، وحولت الشكوى الى القضاء .

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