شاهد : معلم يضرب طالب بكرسي حديدي ويصيبه بكسور بالانف والعين - صورة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعرض الطالب في الصف الثامن سعد زيد مقدادي الى اعتداء من قبل معلم اثناء تواجده في مدرسة الملك طلال بقضاء عرجان في عجلون .



ووفق عائلة الطالب لموقع الوكيل الاخباري ان الحادثة وقعت يوم امس الاحد بعد ملاسنة بين الطالب والمعلم حتى تطور الامر بضربه من قبل المعلم بواسطة كرسي حديدي .



وبحسب العائلة ان الطالب تعرض لكسر في عضلة العين والانف وبحاجة على عملية عاجلة في شبكية العين .



واشارت العائلة ان مدير التربية بعجلون قام بزيارة الطالب في المستشفى ووعد بمتابعة الامر ، كما تم توقيف المعلم اسبوعاً ، وحولت الشكوى الى القضاء .

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