شاهد: مواطن يشعل سيجارة من حطام صاروخ سقط في الاردن - فيديو

وأظهر الفيديو حطام الصاروخ الإيراني الذي كان متوجهاً إلى إسرائيل وسقط في الأردن، حيث كانت النيران تشتعل فيه.
وأشعل الأردني سيجارته من الصاروخ، فيما قال موثق الفيديو :"أبو حمزة ولع سيجارته من صاروخ، عشان إذا قال يكون صادق".
أردني يشعل سيجارة من صاروخ إيراني كان متوجهاً لإسرائيل وسقط في الأردن pic.twitter.com/q3rSVbWjrX— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 1, 2024
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