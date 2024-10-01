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شاهد: مواطن يشعل سيجارة من حطام صاروخ سقط في الاردن - فيديو

أردني يشعل سيجارة من صاروخ إيراني كان متوجهاً لإسرائيل وسقط في الأردن
مواطن يشعل سيجارة من حطام صاروخ سقط في الاردن
الثلاثاء، 01-10-2024 10:19 م

الوكيل الإخباري- مجدي  الباطية -    وثق مقطع فيديو طريف أحد المواطنين الأردنيين وهو يشعل سيجارته من حطام صاروخ إيراني سقط في الأردن.

وأظهر الفيديو حطام الصاروخ الإيراني الذي كان متوجهاً إلى إسرائيل وسقط في الأردن، حيث كانت النيران تشتعل فيه.
وأشعل الأردني سيجارته من الصاروخ، فيما قال موثق الفيديو :"أبو حمزة ولع سيجارته من صاروخ، عشان إذا قال يكون صادق".

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