شاهد : مواطن يوثق بالفيديو : هذا ما يحدث في مقبرة سحاب !

الإثنين، 10-11-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وثق المواطن ناصر الطريفي في مقطع فيديو مصور سرقات لابواب المقابر الخاصة الحديدية في مقبرة سحاب الاسلامية .

  وقال الطريفي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ان المراقبة على باب المقبرة لاتسير بالشكل المطلوب ، مشيراً الى وجود موظفين اثنين فقط يعملان على مراقبتها .

 

ولفت الطريفي انه يعمل مع مقاولين في المقبرة لبناء المقابر الخاصة ، وانه رصد هذه السرقات المستمرة ، وسط غياب كامل لامانة عمان عن مراقبة المقبرة والحفاظ عليها .

 

 

 
 
