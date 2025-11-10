شاهد : مواطن يوثق بالفيديو : هذا ما يحدث في مقبرة سحاب !

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وثق المواطن ناصر الطريفي في مقطع فيديو مصور سرقات لابواب المقابر الخاصة الحديدية في مقبرة سحاب الاسلامية .

وقال الطريفي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ان المراقبة على باب المقبرة لاتسير بالشكل المطلوب ، مشيراً الى وجود موظفين اثنين فقط يعملان على مراقبتها .

ولفت الطريفي انه يعمل مع مقاولين في المقبرة لبناء المقابر الخاصة ، وانه رصد هذه السرقات المستمرة ، وسط غياب كامل لامانة عمان عن مراقبة المقبرة والحفاظ عليها .