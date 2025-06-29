شحادة: قرار الحكومة بتخفيض الضريبة سيسهم بانخفاض أسعار السيارات وضمان جودتها

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن قرار تخفيض الضريبة الإجمالية العامة والخاصة على المركبات ستسهم بانخفاض أسعار السيارات في السوق المحلي بالإضافة إلى ضمان جودة السيارات ومصدرها.

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وقال شحادة اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هذه التعديلات سيكون لها أثر إيجابي مباشر على أسعار السيارات وجودتها، إذ ستنخفض الأسعار، وسيتاح للمواطن شراء سيارة بمواصفات عالية وجودة مضمونة، دون التخوف من الغش أو الغموض في المصدر وخاصة بعد منع استيراد سيارات السالفج التي تكون قد تعرضت لحادث جسيم أو حادثة غرق أو حريق.



وأضاف أن الحكومة قررت تخفيض إجمالي الضرائب المفروضة على سيارات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وكذلك على السيارات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%، مع تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% لجميع الفئات بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وأخيرا تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترات والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26%.



وأشار شحادة إلى أن هناك ضوابط ومواصفات فنية لاستيراد السيارات ستزيد من جودة المركبات المستوردة، في حين سيتم ضمان أدوات السلامة العامة في تلك المركبات، لافتا إلى استيراد نحو 40 ألف سيارة سالفج العام الماضي ما أدى لإغراق السوق المحلي بمركبات دون المواصفات وقد لا تلبي متطلبات السلامة التي قد تهدد حياة المواطنين.



وبيّن أن الحكومة اتخذت عدة قرارات اقتصادية وتنظيمية منذ استلامها في عدة قطاعات كان آخرها قرارات بقطاع الإسكان والرسوم الجمركية وشمول المواطنين بتأمين السرطان بمركز الحسين للسرطان.



وتوقع شحادة أن تنعكس القرارات الأخيرة على قطاع السيارات في الأردن في ظل وجود دراسات تشير إلى ذلك، لافتا إلى الأثر لا يشترط أن يكون مباشرا بل على المدى الطويل.



يشار إلى أن قرار الحكومة بتخفيض إجمالي الضرائب الضريبة العامة والخاصة على المركبات سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد 2025/6/29.