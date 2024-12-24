شركة زين: قيم شحن الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم تتأثر

وأضافت الشركة في تصريح خاص لـ الوكيل الإخباري ان الشركة قامت بتقديم خصم يتراوح ما بين 50 – 60 قرشاً على الاشتراكات الشهرية ولفترة محدودة.
وأوضحت زين بأن أي مشترك قام بشحن خطّه خلال الأيام الماضية على الاشتراكات الجديدة، فإنه سيتم إعادة قيمة الفرق إلى رصيده اليوم.
-
أخبار متعلقة
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يوضح حقيقة انتشار مرض تنفسي جديد في الأردن
-
وفاة و 14 اصابة بحادث سير مروع في اربد - صورة
-
إصابة بسبب انفجار "طنجرة ضغط" في إربد
-
المركزي: شركات التأمين المنسحبة من "ضد الغير" ستُمنع من إبرام "الشامل"
-
83 ألف طالب يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس منهم 12 ألف لغايات رفع المعدل
-
الخارجية تتابع قضية اعتقال الطبيب الأردني البلوي في إسرائيل
-
إحالات واسعة إلى التقاعد المبكر في وزارة التربية - أسماء
-
مؤشرات قوية لتساقط الثلوج في الأردن خلال الشهرين القادمين