 
الثلاثاء 2024-12-24 12:07 م
 

شركة زين: قيم شحن الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم تتأثر

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زين
الثلاثاء، 24-12-2024 11:48 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت شركة زين الأردن أن التعديل الذي طرأ على الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم يؤثر على قيمة الاقتطاع الشهري لكل مشترك في الوقت الحالي. 

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وأضافت الشركة في تصريح خاص لـ الوكيل الإخباري ان الشركة قامت بتقديم خصم  يتراوح ما بين 50 – 60 قرشاً على الاشتراكات الشهرية ولفترة محدودة.


وأوضحت زين بأن أي مشترك قام بشحن خطّه خلال الأيام الماضية على الاشتراكات الجديدة، فإنه سيتم إعادة قيمة الفرق إلى رصيده اليوم.

 
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