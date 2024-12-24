شركة زين: قيم شحن الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم تتأثر

الوكيل الإخباري- أكدت شركة زين الأردن أن التعديل الذي طرأ على الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم يؤثر على قيمة الاقتطاع الشهري لكل مشترك في الوقت الحالي.

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وأضافت الشركة في تصريح خاص لـ الوكيل الإخباري ان الشركة قامت بتقديم خصم يتراوح ما بين 50 – 60 قرشاً على الاشتراكات الشهرية ولفترة محدودة.