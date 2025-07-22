شركة نافذ والجمارك توضحان لـ برنامج الوكيل سبب توقف النظام بميناء الحاويات - فيديو

الوكيل الإخباري- شكا سائقو شاحنات من تعطل النظام في ميناء الحاويات بالعقبة يوم امس الاثنين الامر الذي تسبب في تكدس للشاحنات .

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وقالوا في اتصال مع "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" انه من غير المعروف سبب التعطل الذي يحدث بشكل متكرر وعلى فترات متباعدة ،متسائلين عن عدم التنسيق بين الجمارك وشركة نافذ لإبلاغ سائقي الشاحنات عن هذا التعطل .

بدوره قال مدير عمليات شركة نافذ للخدمات اللوجيستية رائد الخوالدة في اتصال مع "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ان هناك برنامج لتحديث الانظمة الالكترونية وايقاف العمل يكون مبرمج في معظم الاحيان الا اذا كان طارئاً ، واكد انه يتم الاعلان عن اي تعطل مسبقاً ،وما حدث يوم امس هو تحديث لأنظمة الجمارك اضافة الى تحديث في نظام ميناء الحاويات وتم الاعلان عنه مسبقاً .

واضاف انه لدينا نظام للجدولة الذي يعطي المواعيد المسبقة للشاحنات ويتم ابلاغ سائق الشاحنة مسبقاً ،كما يتم ابلاغ السائقين عبر رسائل نصية عن حالة الطرق وارسال رسائل توعوية وارشادية .

وعلى ذات النسق قال رئيس قسم الحاسوب في مركز جمرك العقبة الرائد كريم الزيدانيين في اتصال مع "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ان الانظمة التي حدث عليها التحديث هي خاصة بدائرة الجمارك وتم ابلاغ شركائنا بالعمل بوقت العطل وتاريخه من اجل تفادي تكدس الشاحنات في ميناء العقبة ، مؤكدا ان هذه الانظمة تحتاج الى التحديث ، مشيراً انه يتم اختيار وقت التحديث في وقت متأخر ليلاً ولكن العمل في العقبة يكون على مدار الساعة لذلك تتأثر بعض الشاحنات في هذا الامر .