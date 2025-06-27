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شقيق المرحوم "عبادة عرابي" يكشف تفاصيل صادمة حول حادثة وفاته - فيديو

المرحوم "عبادة عمر عرابي"
المرحوم "عبادة عمر عرابي"
 
الجمعة، 27-06-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشف الشاب حمزة شقيق المرحوم "عبادة عمر عرابي" تفاصيل حادثة وفاته مشيرا ان القاتل طلب منه اتاوات قبل يومين حيث رفض المغدور ذلك .

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ولفت ان القاتل قام بالترصد للمغدور حتى قام بقتله يوم امس ، مطالبا باعدام القاتل بسبب ارتكابه هذه الجريمة .

 

 وتوفي الشاب " عمر عرابي"  الذي يبلغ من العمر 21 عام اثر تعرضه للطعن باداة حادة بمنطقة الصدر من قبل شخص إثر خلافات شخصية، وفق مصدر امني.

 

وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الاخباري" انه تم نقل الجثة للطب الشرعي وتم ضبط الجاني والاداة المستخدمة وبوشرت التحقيقات.

 

الحادثة أثارت موجة من الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون وزير الداخلية ومدير الأمن العام باتخاذ إجراءات حازمة للضرب بيد من حديد على كل من يمارس فرض الإتاوات أو يدّعي "الزعرنة" على المواطنين الآمنين.

 

 

 
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