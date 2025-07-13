شكاوى حول منتج مغشوش يفتقر للمواصفات على مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- وصلت شكاوى من عدد من المواطنين بشأن منتج لتبييض الأسنان تم شراؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين لاحقا أنه مغشوش ورائحته غير مقبولة كما أن شكل العبوة لم يكن لائقا وغير نظيف.



وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن المنتج تم بيعه دون إرفاق أي فاتورة أو جهة واضحة يعود لها المنتج، ما أثار قلقهم بشأن سلامته واحتمال احتوائه على مواد ضارة أو غير مصرح بها.



وطالب المتضررون الجهات الرقابية بالتدخل الفوري والتحقيق في مصدر هذه المنتجات، التي تُعرض بأسعار مغرية دون أي رقابة.



كما دعوا إلى فرض رقابة أكثر صرامة على عمليات البيع الإلكتروني، وملاحقة الحسابات المجهولة التي تسوق منتجاتها دون ترخيص رسمي، حماية للمستهلك وضمانا لسلامة السوق.



وكانت حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من انتشار الإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي غير المرخصة، والتي تروّج لسلع ومنتجات مغشوشة على أنها أصلية، ما يعرّض المواطنين للخداع وتكبّدهم خسائر مالية كبيرة.



وأوضحت الجمعية في بيان وصل لـ"الوكيل الإخباري"، أن الشكاوى الواردة كشفت عن ترويج صفحات وهمية لمنتجات غذائية وكهربائية وملابس مقلدة وغيرها من المنتجات، بعضها يشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلك وسلامته، خاصة المنتجات الغذائية التي قد تحتوي على إضافات ضارة أو منتهية الصلاحية، والأجهزة الكهربائية التي قد تتسبب في أعطال خطيرة أو حرائق.



ودعا عبيدات المواطنين إلى الشراء فقط من الصفحات الرسمية والموثقة، والحصول على فواتير وكفالات لحماية حقوقهم، مطالبا الجهات الرسمية بتنفيذ حملات توعية صارمة واتخاذ إجراءات قانونية بحق الصفحات المخالفة للحد من انتشار هذه الظاهرة.

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